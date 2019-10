Bio-Wintergemüse kosten: Ja! Natürlich Bim tourt durch Wien

Wienerinnen und Wiener aufgepasst: Ja! Natürlich bringt am 8. Oktober die ersten Kostproben von Bio-Wintergemüse frisch geerntet aus gesundem Boden direkt in die Stadt.

Gratis-Bio-Gemüse aus der Ja! Natürlich Bim holen

Eine bunte Auswahl an Bio-Kürbissen, würzigem Lauch und erfrischendem Schwarzen Rettich sind am Nachmittag bei Stopps am Schwedenplatz und bei der Universität am Schottentor in der von Ja! Natürlich mit „Gesunder Boden“ gebrandeten Straßenbahn gratis erhältlich. Ganz im Sinne des starken Bekenntnisses von Ja! Natürlich zu Green Packaging, wird das Wintergemüse natürlich im Mehrweg-Gemüsenetz ausgegeben. Wem das Wintergemüse also schmeckt, der kann das Netz auch beim nächsten Einkauf wieder einsetzen.