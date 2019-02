Gutes Zeugnis für Wintergemüse in Supermärkten

Bei einem Greenpeace-Test zu Wintergemüse in heimischen Supermärkten zeigte sich: Die meisten Gemüsesorten stammen aus Österreich, aber nur rund die Hälfte davon sind bio.

Saisonales und regionales Gemüse sind gut für Umwelt und Klima. Das betonte Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace in Österreich: “Kraut und Rüben sind echtes Superfood in der kalten Jahreszeit. Regional angebaut, ist es nicht nur umweltfreundlicher als Gemüse aus der Ferne, sondern auch gesund.” Heimisches Wintergemüse kann einen großen Teil unseres Vitamin- und Mineralstoffbedarfs decken. So enthält eine Portion Kohlsprossen doppelt so viel Vitamin C wie eine Orange.