Bim-Unfall in Wien 15: Bursch ringt weiter um Leben

Der Zustand des zwölfjährigen Burschen, der am Dienstag in Wien-Rudolfsheim von einer Straßenbahn erfasst wurde, ist weiter kritisch. Zum Unfallhergang gibt es laut Polizei noch keine neuen Erkenntnisse.

Ein Zwölfjähriger, der am Dienstagnachmittag in Wien-Rudolfsheim unter die Garnitur der Straßenbahnlinie 52 geraten war, befand sich auch Mittwochmittag noch in Lebensgefahr, so der Wiener Gesundheitsverbund auf APA-Anfrage. Zum Unfall selbst im Bereich der Station Mariahilfer Straße/Geiblergasse gab es laut Polizei vorerst keine neuen Erkenntnisse.