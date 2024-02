Bim-Umleitung wegen Brands in Lokal in Wien-Favoriten

Aufgrund eines größeren Feuerwehreinsatzes in der Gegend von Quellenstraße - Neilreichgasse in Wien-Favoriten musste die Straßenbahnlinie 6 am Donnerstagnachmittag in beide Fahrtrichtungen umgeleitet werden.

Grund für den Einsatz der Feuerwehr war ein Schwelbrand in der Lüftungsleitung eines Lokals, wie die Berufsfeuerwehr auf Anfrage der APA mitteilte. Insgesamt waren 44 Feuerwehrleute mit zehn Fahrzeugen im Einsatz, darunter eine Teleskopmastbühne und die Inspektionsrauchfangkehrer der Feuerwehr.

Ablagerungen in der Abluftleitung sollen Brand in Lokal in Wien-Favoriten verursacht haben

Laut Vermutung entstand der Schwelbrand aufgrund von Ablagerungen in der Abluftleitung des Restaurants. Der aus der Küche aufsteigende Grillrauch wurde über mehrere Etagen des Mehrfamilienhauses durch das Dach nach draußen abgeleitet. Aufgrund der hohen Kohlenmonoxidbelastung bei einem solchen Schwelbrand wurden auch die angrenzenden Wohnungen überprüft. Während der Einsatzzeit wurde die Straßenbahnlinie 6 zwischen Matzleinsdorfer Platz und Quellenplatz über die Linien 18 und O umgeleitet. Als Ersatz konnte die Linie 14A genutzt werden.