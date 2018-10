Bim-Fahrer hatte Blackout: Verletzte nach Straßenbahn-Kollision in Wien-Margareten

Freitagfrüh fuhren zwei Straßenbahnen in der Station Kliebergasse in Wien-Margareten aufeinander auf. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt.

Bei einem Unfall zweier ULF-Straßenbahngarnituren in Wien-Margareten sind Freitagfrüh gegen 7.45 Uhr sieben Menschen leicht verletzt worden. Ein Zug der Linie 1 fuhr nach Angaben von Michael Unger, dem Pressesprecher der Wiener Linien auf einen Zug der Linie 62 auf, der in der tiefgeschoßigen Station Kliebergasse stand.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien unterstützten die Wiener Linien bei der Räumung der unterirdischen Station und unterstützten gleichzeitig die Berufsrettung Wien bei der Betreuung der Fahrgäste, die sich noch in den Straßenbahngarnituren befanden. Sieben Personen wurden von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in Spitäler gebracht.

Die letzten Arbeiten am Unfallort sind laut Unger noch im Laufen, die Züge wurden in die Werkstatt gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen könne erst in einigen Tagen beziffert werden.