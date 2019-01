Bim erfasst alkoholisierten 50-Jährigen in Wien-Floridsdorf

Am Freitagabend wurde ein 50-Jähriger in einer Straßenbahnstation in Wien-Floridsdorf von einer einfahrenden Bim erfasst. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Bei einer Straßenbahnstation am Hoßplatz in Wien-Floridsdorf wurde ein 50-jähriger polnischer Staatsbürger am Freitagabend gegen 20.00 Uhr mit Verletzungen vorgefunden. Zu den verständigten Einsatzkräften sagte der 50-Jährige, dass er mit der einfahrenden Straßenbahn kollidiert sei.