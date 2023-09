BILLA PFLANZILLA bietet 3D-gedrucktes Lachsfilet an

BILLA PFLANZILLA feiert Geburtstag und bietet als weltweit erster Supermarkt ein 3D-gedrucktes pilzbasiertes Lachsfilet an.

3D-gedrucktes Lachsfilet neu bei BILLA PFLANZILLA

BILLA hat im September 2022 mit BILLA PFLANZILLA europaweit den ersten Store im klassischen Lebensmitteleinzelhandel eröffnet, der ein rein pflanzliches Sortiment bietet. Das Sortiment des grün-gelben Shops beläuft sich auf mehr als 2.500 pflanzenbasierte Produkte, weitere 800 kommen bis Ende Oktober dazu. Am häufigsten landet bei Kunden das pflanzliche Nougat Croissant in den Einkaufstaschen. Das beliebteste pflanzliche Eigenmarkenprodukt ist Vegavita Extra Pikant mit Sonnenblumenprotein, gefolgt von Vegavita Tofu geräuchert aus Bio-Soja aus Österreich und Vegavita Faschiertes.

Neuheit bei BILLA PFLANZILLA

Von 15. bis 16. September 2023: BILLA PFLANZILLA Genusstage

Um den ersten Geburtstag von BILLA PFLANZILLA zu feiern, lädt der plant-based Shop am 15. und 16. September zu einer Vielzahl an kostenlosen Produktverkostungen vor Ort ein. Mit dabei sind Juicy Marbles, Heura Foods, Die Pflanzerei, Goldblatt, Roo’bar, Bett’r, Kookie Cat, Fermentful, Rücker, Vegavita, Bettafish (nur am 15.9.) und The Plant Magic Company (nur am 16.9.). Auch das Team von Revo Foods ist an beiden Tagen im BILLA PFLANZILLA und präsentiert das neue plant-based Lachsfilet aus dem 3D-Drucker inkl. Verkostung – solange der Vorrat reicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach vorbeischauen und probieren.