Billa-Online-Shop für Wiener in Quarantäne

Billa startet in Wien einen Onlineshop für Menschen in Quarantäne. In Zusammenarbeit mit der Stadt Wien sollen die Waren dabei schneller zugestellt werden als im normalen Onlineshop.

Personen, die sich in Covid-19-Quarantäne befinden, dürfen selbst keine Besorgungen machen. Darum hat die Handelskette Billa nun in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien einen eigenen Einkaufsservice für diese Gruppe ins Leben gerufen. Dank eigener Zustellfenster sollen die Waren rascher geliefert werden als beim regulären, derzeit stark beanspruchten, Onlineshopping.

Onlineshop mit rund 100 Artikeln

Im Rahmen der Initiative wurde ein eigener Webshop mit ausgewählten Artikeln eingerichtet, wie bei der Präsentation am Freitag berichtet wurde. Rund 100 Güter des täglichen Bedarfs - von frischem Obst, Nudeln, Milch oder Toilettenpapier bis hin zu Geschirrspülmittel - werden angeboten. Die Lieferkosten übernimmt das Unternehmen.

"Wir wollen damit - gemeinsam mit all den Freiwilligen im Land - sicherstellen, dass gerade besonders schutzbedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger in dieser Ausnahmesituation gut versorgt und besonders geschützt sind", versicherte Billa-Vorstand Elke Wilgmann. Man habe zwar im Online-Shop die Kapazitäten deutlich erhöht, zusätzliche Lieferfenster könnten aber rasch vergriffen sein. Der Einkaufsservice solle hier Abhilfe schaffen.

Zugangscode wird von der Stadt vergeben

Er ist über den normalen Billa-Onlineshop zu erreichen, funktioniert jedoch nur mit Zugangscode. Dieser wird von der Stadt vergeben. Es erhalten ihn jene Personen, für die das Angebot konzipiert ist - also Menschen, die positiv getestet wurden, dabei nur leichte Symptome zeigen und die nicht ins Spital müssen bzw. Kontaktpersonen, die sich ebenfalls in Heimquarantäne befinden.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zeigte sich über den Service erfreut: "In Wien verfolgen wir seit Beginn des Ausbruchs von Covid-19 die Strategie, Infizierte und deren Kontaktpersonen rasch in Heimquarantäne zu bringen - und das bisher sehr erfolgreich. Das Leben bleibt in diesen 14 Tagen nicht stehen und deshalb hat die Stadt Wien Unterstützungsangebote für viele Lebenslagen organisiert. Wir werden mit diesem Virus noch einige Monate konfrontiert sein und dafür bereiten wir uns vor."