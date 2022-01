Bildungsminister wirbt für Schüler-Impfung

Der Gesundheitsminister wirbt gemeinsam mit Elternvertretern für die Kinder-Impfung. Man habe Anlaufstellen eingerichtet, die Antworten auf offene Fragen geben sollen.

In einem mit Montag datierten Offenen Brief bewirbt Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) gemeinsam mit Elternvertretern und Familienverbänden die Corona-Impfung auch für Schülerinnen und Schüler. Der Großteil der Eltern sei bereits geimpft. Wenn man das Pro und Contra für seine Kinder abwäge, werde die Entscheidung aber emotional schwieriger. In dem Brief werden deshalb Anlaufstellen genannt, damit Eltern sich für ihre Entscheidung gut informiert fühlen.