Bildungsexpertin: Wir werden nicht aus der Corona-Krise lernen

Bildungsexpertin Heidi Schrodt stellt dem österreichischen Schulsystem während der Corona-Krise kein gutes Zeugnis aus. Besonders Schüler aus bildungsfernen Familien seien abgehängt worden. Besserung ist nicht in Sicht.

Das habe auch mit der Rolle der Eltern im österreichischen Schulsystem zu tun. "Die Eltern werden als Zuarbeiter gesehen, die daheim das nachholen, was in der Schule nicht gelernt wird", so Schrodt im Gespräch mit der APA. "Dass viele das gar nicht können, interessiert - zuletzt auch systemisch - nicht so wirklich."