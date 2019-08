Bild aus Wiener Dorotheum geklaut: Prozess im September

Ein 59-jähriger Profi-Dieb aus der Ukraine ließ im November gemeinsam mit zwei Komplizen ein Renoir-Gemälde aus dem Wiener Dorotheum mitgehen. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.

Am 12. September muss sich einer der drei Männer am Wiener Landesgericht verantworten, die am 26. November 2018 ein Renoir-Gemälde aus dem Dorotheum gestohlen hatten. Der Ukrainer war Mitte Dezember in Amsterdam festgenommen worden, am 28. Dezember wurde der 59-Jährige nach Wien überstellt. Seither befindet sich der einschlägig vorbestrafte, auf Kunst-Diebstähle spezialisierte Profi in U-Haft.