Bilanz zum ersten Wochenende mit Waffenverbot am Wiener Reumannplatz

Das erste Wochenende mit der neuen Waffenverbotszone am Wiener Reumannplatz zeigte Erfolg.

Die Waffenverbotszone in Wien-Favoriten, die seit Samstagfrüh im Bereich Reumannplatz-Keplerplatz und Umgebung in Kraft ist, hat am ersten Wochenende insofern ihren Zweck erfüllt, als kaum Messer und ähnliche verbotene Gegenstände gefunden wurden.