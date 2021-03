Bilanz: Bergrettung NÖ/Wien leistete im Vorjahr 763 Einsätze

2020 hat die Bergrettung Niederösterreich/Wien 763 Einsätze verzeichnet, um 21 Prozent mehr als noch 2016. Die Landeszentrale übersiedelt im ersten Halbjahr 2022 von der Bundeshauptstadt nach St. Pölten.

Dies wurde am Donnerstag in einer Pressekonferenz angekündigt. Neuer Standort ist der ehemalige ÖAMTC-Stützpunkt in der Landeshauptstadt. 1,3 Millionen Euro werden investiert, davon kommen 330.000 Euro vom Land Niederösterreich.