Biker lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit Wiener Polizei

Weil er einer Polizeikontrolle in Wien-Floridsdorf entkommen wollte, stieg ein 20-jähriger Motorradfahrer am Ostersonntag ordentlich aufs Gas. Die Polizei blieb ihm aber auf den Fersen.

Am 12. April wollte ein Polizist einen Motorradfahrer gegen 20.10 Uhr in der Siemensstraße zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten. Der Biker hielt zuerst an, um einen Beifahrer absteigen zu lassen, raste danach aber davon.