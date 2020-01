Biker bei Unfall in Wien-Floridsdorf verletzt: Fahrerflüchtiger Autolenker verliert Kennzeichen

In Wien-Floridsdorf kam es Sonntagabend zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer. Dabei wurde der Biker verletzt. Der PKW-Lenker flüchtete von der Unfallstelle. Am Unfallsort blieb allerdings eine Kennzeichentafel zurück. Später erfolgte durch den 65-jährigen Fahrerflüchtigen eine Selbstanzeige bei der Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr im Bereich der Kreuzung von Prager Straße und Stryeckgasse. Ersten Erhebungen zufolge fuhr der Autolenker hinter dem Motorradfahrer, wobei es zu einem Zusammenstoß kam, der 47-jährige Biker stürzte und sich verletzte. Ohne stehen zu bleiben, verließ der PKW-Lenker die Unfallstelle. Es blieb allerdings eine Kennzeichentafel am Unfallsort zurück. Gegen 21.45 Uhr erfolgte durch den fahrerflüchtigen Autolenker eine Selbstanzeige in einer Polizeiinspektion. Der verletzte Motorradfahrer wurde von der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht.