Biker bei Kollision mit Pkw in Wien-Favoriten verletzt

Am Mittwochvormittag krachte es auf der Kreuzung Neilreichgasse/Troststraße in Wien-Favoriten: Ein Motorradfahrer wurde von einem Pkw erfasst und verletzt.

Ein 36-jähriger Mann fuhr am 5. Juni gegen 11.15 Uhr mit einem Pkw entlang der Neilreichstraße in Wien-Favoriten in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte nach links in die Troststraße einbiegen. Ein 29-jähriger Motorradlenker wollte die Kreuzung Neilreichgasse/Troststraße in Fahrtrichtung Raxstraße übersetzen.