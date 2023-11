Biker bei Auffahrunfall in Wien verletzt: Ermittlungen nach Zeugenaussage

Bei einem Auffahrunfall in der Wiener Längenfeldgasse am Samstag wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ermittlungen ergaben, dass der 46-Jährige keine gültige Lenkberechtigung hatte und möglicherweise vor dem Unfall schon gestürzt war.

Ein 46-jähriger Motorradfahrer fuhr am 4. November gegen 15.30 Uhr in der Längenfeldgasse Richtung Linke Wienzeile hinter einem 41-jährigen Pkw-Lenker. Zwischen den beiden kam es zu einem Auffahrunfall, wodurch der Motorradfahrer zu Sturz kam und schwer verletzt wurde.

Laut Daniel Steiner, Sprecher der Berufsrettung Wien, erlitt der Biker schwere Kopf- und Brustkorbverletzungen. Er wurde noch an der Unfallstelle in ein künstliches Koma versetzt und anschließend in den Schockraum eines Spitals gebracht.