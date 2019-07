Bierlein: Hahn wäre "Mehrheitsfähiger" Kandidat

Bundeskanzlerin Bierlein will Johannes Hahn (ÖVP) als österreichisches Mitglieder der Europäischen Kommission nominieren. Er "erfüllt alle Voraussetzungen, die ein Kommissar mitbringen muss", so auch Winterstein.

Winterstein berichtete über Gespräche mit Leyen

Auf die Frage, ob es in Hinblick darauf, dass von der Leyen angekündigt hat, gleich viele Frauen wie Männer ernennen zu wollen, auch einen österreichischen Vorschlag für eine weibliche EU-Kommissarin gebe, meinte Winterstein lediglich: "Der Vorschlag der Frau Bundeskanzlerin liegt am Tisch." Nun sei der Hauptausschuss des Nationalrats am Zug. Der Vorschlag gehe dann zurück an die Bundeskanzlerin und werde danach im Ministerrat beschlossen.