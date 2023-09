Bieranstich mit Ludwig: Start für Ottakringer Kirtag am Freitag in Wien

Vom 22. bis 24. September geht in Wien der Ottakringer Kirtag über die Bühne. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird bei der Eröffnung dabei sein.

Der Ottakringer Kirtag in Wien geht am Freitag um 13 Uhr, am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr los. Das Musikprogramm weist laut einer Aussendung vom Dienstag neben der Band Wiener Wahnsinn auch den Kingston Express, die 16er-Buam und Puschkawü auf.