Bier! Der beste Film, der je gebraut wurde: Kritik und Trailer zum Film

Der Trend zum Craftbier greift seit einigen Jahren auch in Österreich um sich. Der Filmemacher Friedrich Moser spürt diesem lifestyligen Gegenentwurf zum Großkonzerngebräu nun in seiner Filmdoku mit den schlicht-einladenden Titel "Bier!" nach. Herausgekommen ist das Porträt einer Szene zwischen handwerklichem Brauen mit mitunter ethischer Note und Dosenabfüllung.

Bier! - Kurzinhalt zum Film

Tatsächlich war sie vor allem im österreichischen Mainstreamsupermarktangebot über lange Zeit hinweg kaum greifbar, die Kreativität und Vielfalt, mit der man an das Bierbrauen herangehen kann. Die zwar vorhandenen Alternativen zum mitunter industriell ausgedünnten alkoholischen Breitbanderfrischungsgetränk blieben hierzulande meist lokal verbreitet. Wie reichhaltig Bierkultur sein kann, erfuhr dann auch Christoph Bichler, "Head of Brewing" der Tiroler Kleinbrauerei Bierol und Dokuhauptprotagonist, in den USA.

Bier! - Die Kritik

Die Ambivalenz zwischen Rebellion, Unabhängigkeit, Selbstverwirklichungsdrang und dem Willen zum besseren Wirtschaften auf der einen Seite sowie unverblümtem Marketing und schnödem Geschäft auf der anderen Seite wird nur stellenweise greifbar. So etwa wenn Paul Jones, Mitbegründer der hochdekorierten Cloudwater Brewery in Manchester, darüber spricht, wie sehr die Käufer auch danach trachten, die hohen "Werte" mitzukonsumieren. Das allerdings, während gleichzeitig im Bild das gute Gebräu in den engen Angstraum fast jeder Ökobewegung - die Blechdose - abgefüllt wird. Auch Bichler und das Bierol-Team nehmen in Mosers Doku demonstrativ und ein wenig rebellisch einen herzhaften Hacker aus der Craftbier-Dose, bevor man dann auf der edlen Award-Zeremonie im ebenso edlen Wiener Palais Coburg eine ebensolche Auszeichnung entgegennimmt.