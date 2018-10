Bienenfest 2018 in Wien feiert Saisonende

Zum Ende der heurigen Bienensaison findet erneut das Bienenfest Am Himmel statt. In Wien-Döbling wird den Besuchern ein vielfältiges Programm rund um die Wild- und Honigbiene bieten.

Am Samstag den 6. Oktober und Sonntag den 7. Oktober 2018 findet das Bienenfest in Wien-Döbling statt. Veranstaltet wird dieses vom Kuratorium und dem Umweltdachverband zum heurigen Ende der Bienensaison. An diesem Wochenende erwarten die Besucher Programmpunkte rund um die Wild- und Honigbiene, als auch die Hummel.