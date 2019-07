Bienen- oder Wespenstich: So verhalten Sie sich als Ersthelfer

Im Sommer sind Bienen und Wespen nicht weit. In den meisten Fällen sind die Stiche zwar schmerzhaft aber harmlos. Bei allergischen Reaktionen sollte man jedoch rasch richtig reagieren.

Allergische Reaktion: Rasche Hilfe gefragt

Ein Stich im Mund- oder Rachenraum kann jedoch gefährlich werden. Hier kann es durch die entstehende Schwellung zu schweren Atemproblemen kommen. In diesem Fall lagert man die Person am besten mit erhöhtem Oberkörper und ruft die Rettung. Bis dahin kühlt man den Hals mit kalten Tüchern von außen und verabreicht kalte Getränke oder Eiswürfel", so die Johanniter-Notfallmedizinerin Dr. Gabriele Lerche.