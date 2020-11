Bezirksräte der Inneren Stadt wurden angelobt

Am Mittwoch wurden die Bezirksräte der Inneren Stadt angelobt. Etwa die Hälfte der 40 Vertreter sind neu im Amt.

Am 25. November 2020 wurde im Festsaal des Alten Rathauses unter Einhaltung der aktuellen Corona-Sicherheitsmaßnahmen die konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Innere Stadt abgehalten. Dabei wurden auch die neu gewählten Bezirksrätinnen und Bezirksräte der vertretenen Fraktionen ÖVP, SPÖ, Grüne, NEOS und FPÖ von Stadtrat Peter Hanke angelobt. Beinahe die Hälfte der insgesamt 40 Bewohnervertreterinnen und Bewohnervertreter werden für frischen Wind in der Bezirksvertretung sorgen. Für sie begann mit dem Gelöbnis ihre erste Legislaturperiode.

Figl einstimmig zum Bezirksvorsteher gewählt

Einstimmig wurde der amtierende Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) in seinem Amt bestätigt. In seiner Antrittsrede betonte er das besondere Arbeitsverhältnis im Bezirk: "Ich freue mich, dass ich heute im Namen von uns allen sprechen darf. Dies ist ein Zeichen des Vertrauens und der guten Zusammenarbeit im Bezirk. Auf diese bewährte Art und Weise wollen wir unsere Arbeit fortsetzen." Beschlüsse, die in der vergangenen Legislaturperiode erarbeitet wurden, würden nicht verloren gehen. Gemeinsam wolle man auf ihnen aufbauen und wichtige Projekte wie den Klimaplan, die Verkehrsberuhigung der Inneren Stadt oder die Gestaltung des Platzes vor der Alten Post fortführen. "Eine gute Idee bleibt eine gute Idee, egal aus welcher Fraktion sie kommt", lädt Figl zur konstruktiven Zusammenarbeit ein.