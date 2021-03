Bezirksgericht nicht mehr für Quarantäne-Beschwerden zuständig

Laut Verfassungsgerichtshof verstößt die Beschwerdemöglichkeit beim Bezirksgericht gegen die Gewaltenteilung. Das Verwaltungsgericht ist ab sofort zuständig.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat eine weitere Corona -Bestimmung aufgehoben - diesmal betreffend die zehntausenden Quarantänebescheide der Behörden: Wer als Kontaktperson zu einem Covid-Infizierten mit einer Ausgangsbeschränkung belegt wurde, musste sich mit seinen Beschwerden bisher an das Bezirksgericht wenden. Diese Bestimmung im Epidemiegesetz verstößt aber gegen Gewaltenteilung und wurde daher gekippt. Beschwerden sind nun ans Landesverwaltungsgericht zu richten.

Allein in Niederösterreich befinden sich aktuell 20.764 Personen in Quarantäne, weil sie engen Kontakt zu einer Covid-infizierten Person hatten. Wer gegen die Anordnung der Gesundheitsbehörden rechtlich vorgehen wollte, musste laut Epidemiegesetz beim örtlich zuständigen Bezirksgericht "die Überprüfung der Zulässigkeit und Aufhebung der Freiheitsbeschränkung" beantragen. Dies gilt künftig nicht mehr. Künftig sind Beschwerden direkt dem Landesverwaltungsgericht vorzulegen. Beantragt hatte die Aufhebung der Oberste Gerichtshof, das Landesgericht Korneuburg und das Bezirksgericht Zell am Ziller.