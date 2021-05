Bezirk St. Pölten: Zwei Schulen weiter im Distance-Learning

In zwei Schulen im Bezirk St. Pölten bleiben weiterhin im Distance-Learning. Grund dafür sind die zuletzt erhöhten Infektionszahlen in der Stadtgemeinde.

Anstatt der Rückkehr in die Klassen gibt es in zwei Schulen in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) in dieser Woche Distance Learning. Betroffen seien die Volks- und die Neue Mittelschule, bestätigte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Dienstag entsprechende Medienberichte. Beim sogenannten ortsungebundenen Unterricht handle es sich um eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund der zuletzt erhöhten Infektionszahlen in der Stadtgemeinde.