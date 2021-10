Bezirk Braunau drohen erneut Ausreisekontrollen

Der oberösterreichische Bezirk Braunau steht, auf Grund des hohen Infektionsgeschehens, zum dritten Mal vor Ausreisekontrollen. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag dort Freitagnachmittag bei 401.

Der Bezirk Braunau steht vor einer möglichen dritten Ausreisekontrolle. Das Infektionsgeschehen liege "mit einer gemittelten Sieben-Tages-Inzidenz von 361,9 nahe an der kritischen 400er-Marke", so der Krisenstab des Landes Oberösterreich am Freitag. Die Bezirkshauptmannschaft hat daher die Bevölkerung aufgerufen, sich impfen zu lassen und sich an die Hygienemaßnahmen - Abstand halten, Maske tragen und Händehygiene - zu halten, damit die Corona-Zahlen nicht weiter steigen.