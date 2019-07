Bezirk Baden: Bankomat aufgeschnitten und angezündet

In den frühen Morgenstunden wurde im Bezirk Baden ein Bankomat-Einbruch verübt. Zwei mutmaßliche Täter konnten mit Bargeld entkommen.

In Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein Bankomat-Einbruch verübt worden. Zwei Täter entkamen nach Polizeiangaben mit Bargeld in vorerst nicht bekannter Höhe.