Beziehunsstreit endet in Prügelei: Festnahme

Von Freitag auf Samstag musste die Wiener Polizei wegen einer Prügelei einschreiten. Ein Paar war in einer Wohnung im 15. Bezirk in Streit geraten.

In der Nacht auf Samstag musste die Wiener Polizei wegen einer Prügelei einschreiten. Ein 35-jähriger Österreicher und eine gleichaltrige Georgierin gingen in einer Wohnung in der Märzstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus aufeinander los. Worum es bei dem Streit ging, ist unklar. Der Mann wollte dann auch noch mit der Faust einen Beamten schlagen, er wurde festgenommen. Das Paar wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.