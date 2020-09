Beziehungsstreit in Wien-Meidling eskaliert: Frau nach Messerstich schwer verletzt

In Wien-Meidling eskalierte am Sonntag ein Beziehungsstreit. Ein 23-jähriger Mann fügte seiner 22-jährigen Lebensgefährtin eine schwere Stichverletzung mit einem Küchenmesser zu.

Gegen 15.20 Uhr intervenierte die Wiener Polizei in einer Wohnung, nachdem es zu der gewaltsamen Eskalation des Beziehungsstreit gekommen war. Die junge Frau erlitt einen Bauchstich, innere Organe waren jedoch nicht betroffen, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Das Opfer war ansprechbar und wurde nach der Versorgung durch den Notarzt in ein Spital gebracht. Der beschuldigte afghanische Staatsbürger wurde in der Wohnung festgenommen.