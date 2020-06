Beziehungsstreit eskaliert: Mann im Krankenhaus, Frau festgenommen

Freitagabend kam es zu einem blutigen Streit zwischen einem Wiener Paar. Ein 33-Jähriger würgte seine Freundin, diese stach mit dem Messer auf ihn ein.

Zu einem blutigen Streit ist es Freitagabend zwischen einem Wiener Paar in Hernals gekommen. Vermutlich nach reichlichem Alkoholkonsum ging der 33-Jährige auf seine Freundin los und würgte sie. Die 39-Jährige schnappte sich ein Messer und stach dreimal zu. Der Mann erlitt zwei Stiche in die Schulter und einen in die Seite, berichtete die Polizei am Samstag.