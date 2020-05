Beziehungsstreit eskaliert: Frau ging mit Messer auf Lebensgefährten los

Am Montag eskalierte ein Beziehungsstreit in der Hütteldorferstraße in Wien-Penzing. Eine 57-Jährige ging mit einem Messer auf ihren Lebensgefährten los.

Gegen 9.50 Uhr attackierte eine 57-jährige Österreicherin ihren 52-jährigen Lebensgefährten mit einem Messer. Sie zerriss außerdem sein T-Shirt und biss ihn in den Rücken und ein Bein.

Betretungsverbot gegen 57-Jährige ausgesprochen

Worum es bei der Auseinandersetzung in der Wohnung in der Hütteldorfer Straße in Penzing ging, ist unklar. Die Frau zerschnitt mit dem Messer das T-Shirt des 52-jährigen Freundes und hielt es ihm dann an den Hals.

Der 52-Jährige konnte die Polizei verständigen. Die 57-Jährige wurde festgenommen. Es wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.