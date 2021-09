Beziehung beendet: 34-Jähriger drohte Ex in Wien-Margareten mit Hammer und Messer

Weil seine Freundin die Beziehung beendete, zuckte ein 34-Jähriger am Sonntag in Wien-Margareten völlig aus. Die WEGA musste einschreiten und den Mann in der Wohnung des Opfers festnehmen.

Als eine 26-jährige Frau die Beziehung zur ihrem 34-jährigen Lebensgefährten beendete, soll der deutsche Staatsangehörige am 26. September äußerst aggressiv geworden sein. Er soll Mobiliar in der Wohnung des Opfers in Wien-Margareten beschädigt haben, zu einem Messer und einem Hammer gegriffen und der Frau damit gedroht haben.

26-Jährige von Ex bedroht: Frau verständigte Wiener Polizei

Die 26-Jährige flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten nahmen den Tatverdächtigen mit Unterstützung der WEGA in der Wohnung des Opfers fest.