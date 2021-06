Bezieherkreis für Corona-Bonus wird ausgeweitet

Neben Ärzten und Pflegenden sollen nun etwa auch Reinigungskräfte in Krankenhäusern und Spitalstechniker Anspruch auf eine Corona-Prämie von 500 Euro erhalten.

Der Bezieherkreis für den Corona-Bonus wird ausgeweitet. Das bestätigte VP-Klubchef August Wöginger der "Kronen Zeitung". Profitieren sollen nun nicht nur Ärzte und Pflegende sondern etwa auch Reinigungskräfte in Krankenhäusern und Spitalstechniker. Allerdings ist der Antrag noch nicht fertig, an Details wird nach Angaben aus der Koalition noch gefeilt. Beschlossen wird die Vorlage am Donnerstag vom Nationalrat.

Corona-Bonus wird nun doch ausgeweitet

Was schon bisher feststand: Im Schnitt gibt es 500 Euro, wobei Ländern oder Einrichtungen auch eine Differenzierung nach Schwierigkeitsgrad des Einsatzes eingeräumt wird. Für Tätigkeit auf Covid- oder Intensivstationen kann es also mehr geben. Bekommen sollen den Bonus jedenfalls rund 26.000 Ärzte sowie 95.000 Pflege- und andere Mitarbeiter in Krankenanstalten, aber auch 68.000 Pflegekräfte in stationären Einrichtungen bzw. mobilen Diensten.