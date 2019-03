Bewohner dagegen: Kein Umbau im Pensionistenwohnhaus An der Türkenschanze

Im Haus An der Türkenschanze wird es keine 144 zusätzlichen Pflegeplätze geben. Bei einer Abstimmung waren die meisten Bewohner des Hauses gegen eine Änderung. Die Planungen werden somit gestoppt.

Die Planung rund um die Schaffung von 144 zusätzlichen Pflegeplätzen im Haus An der Türkenschanze des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) wurden eingestellt. Letzte Woche fand noch eine Informationsveranstaltung statt, am Dienstag wurde abgestimmt. Eine klare Mehrheit der Bewohner hat sich dabei für den Status Quo und gegen jegliche Änderungen ausgesprochen.

“Die Informationsveranstaltung vergangene Woche sowie die darauffolgenden Gespräche haben uns gezeigt, dass ein Teil der BewohnerInnen keine weiteren Pflegeplätze im Haus will”, so KWP-Geschäftsführerin Gabriele Graumann. Die Bewohner wurden auf Auftrag von Stadtrat Hacker noch einmal befragt. “Das Ergebnis ist klar ausgefallen, wir werden die Umbaupläne daher sistieren”, so Graumann.

Ab 2021 sollte es durch einen Umbau mehr als 180 Pflegeplätze im Haus An der Türkenschanze gegeben. Bisher steht noch nicht fest, ob diese nun an einer anderen Stelle errichtet werden sollen. “Wir werden die heutige Entscheidung aber natürlich in unseren Gesamtplanungen berücksichtigen”, so Graumann.