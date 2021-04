Ebner´s Waldhof am See: Eine Top-Adresse für einen heimischen Sommerurlaub

Bewegter Sommer am See

Die Vorfreude, endlich wieder reisen zu können, ist groß - und für einen herrlichen Urlaub muss man nicht in die Ferne schweifen. Reizvolle Reiseziele liegen vor der eigenen Haustür. Eines davon ist das Hotel Ebner´s Waldhof am Fuschlsee.

Das ****S Hotel Ebner´s Waldhof am See bietet alles, was Bewegungs-menschen zum Glücklichsein brauchen! Viel Platz, viel Natur und ein ebenso großes Angebot an Aktiv-Möglichkeiten am glasklaren Fuschlsee.

Ein Wellnesshotel direkt am See samt privatem Badestrand, hoteleigenem Golf- und Tennisplatz. Rundherum Wald, Wiesen und Berge. Und obendrauf eine Fit-nessgalerie sowie ein brandneuer Boulderraum. Das ****S Hotel Ebner´s Waldhof am Fuschlsee vereint auf dem weitläufigen Areal gekonnt die Vorzüge der Salz-kammergut Region zu einer Auszeit, die Lust auf Bewegung macht!

Blaues Paradies mit Sport–Garantie

Die Natur scheint auf diesem Fleckchen Erde ihr Bestes zu geben: die Morgenluft – rein und klar. Die Landschaft strahlt in den sattesten Grün- und Grautönen. Nur das Glitzern des türkis-blauen Fuschlsees kann diese übertrumpfen. Perfekt ist auch das umliegende Terrain für Wanderer, Trailrunner und Biker: Technisch for-dernde Downhills, bissige Anstiege und sanfte Wege sorgen für sportliche Erleb-nisse. Genuss-Radler erkunden die Region und die umliegende Seenlandschaft mit dem E-Bike. Für Wanderer und Jogger unbedingt empfehlenswert ist der Fuschlsee Rundwanderweg, ein idyllischer Pfad entlang des Sees. Weiters können direkt am Hotelareal Tennis- und Golfschläger geschwungen oder die eigene Geschicklichkeit im 3D-Bogen-Parcours trainiert werden. Und an einem heißen Sommertag? Am privaten Hotelstrand stehen Kajaks, Ruderboote und SUPs bereit, um sportlich oder entspannt über den See zu schippern.

Ein Fest für alle Sinne

Danach ist bereits eine lockernde Massage im weitläufigen Spa- und Wellnessbereich gebucht. Stolze 4000 m2 laden hier zum Wohlfühlen und Verweilen ein. Immer im Blick: der Fuschlsee. Der selbige liegt einem auch zu Füßen, wenn man sich einen Sundowner in der neuen SeeBar gönnt.

Diese besondere Location ist erst vor Kurzem gemeinsam mit dem Villa Restaurant, einer Erweiterung der Gütl Stub‘n, neu entstanden, wo in exquisitem Ambiente feine Kräuterküche und Salz-burger Spezialitäten serviert werden. Etwas traditioneller erlebt sich ein Abend auf der Waldhof Alm bei Fondue oder Kaiserschmarren – nächtlicher Spaziergang in-klusive. Abwechslung, Weitläufigkeit mit viel Raum für sich und seine Lieben! Das ist Urlaub im Ebner´s Waldhof am See.