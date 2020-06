Bewaffneter Überfall in Wien-Simmering: Täter mit Mund-Nasen-Schutz maskiert

Am Freitag kam es zu einem bewaffneten Überfall in einer Trafik in Wien-Simmering. Der mutmaßliche Täter konnte mit "ein paar hundert" Euro flüchten.

Ein mit einem rund 25 Zentimeter langen Messer bewaffneter Mann hat Freitagmittag eine Trafik in der Kopalgasse in Wien-Simmering überfallen und ist mit etwas Bargeld entkommen. Der Täter war laut Polizei mit einem Mund-Nasen-Schutz maskiert. Er bedrohte die Angestellte mit dem Messer, nahm Geld aus der Kassa und flüchtete. Eine Sofortfahndung war erfolglos.

Täter konnte "ein paar hundert" Euro erbeuten

Der Mann erbeutete laut Polizeisprecher Paul Eidenberger "ein paar hundert" Euro. Die Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet, das Landeskriminalamt Wien ermittelt.