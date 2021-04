Bewaffneter Überfall auf Trafik in Wien-Floridsdorf: Fahndung

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Trafik in Wien-Floridsdorf sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Zeugen sollen sich bitte beim Landeskriminalamt melden.

Ein unbekannter Mann soll am Montag kurz nach 14 Uhr einen bewaffneten Raub in einer Trafik in Wien-Floridsdorf begangen haben. Der offensichtlich ältere Mann wartete dabei mit anderen Passanten vor dem Geschäftslokal. Als er in die Trafik kam, bedrohte er eine Angestellte mit einem schwarzen Revolver und konnte mit Bargeld flüchten. Vor dem Verlassen des Tatortes verstaute der Mann die Waffe in einer Umhängetasche.