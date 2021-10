Bewaffneter Tankstellen-Räuber in Wien-Leopoldstadt flüchtig: Fahndung

In der Nacht auf Samstag kam es am Wiener Handelskai zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle. Der Tatverdächtige konnte mit Bargeld flüchten, die Polizei fahndet nach dem Mann.

Ein maskierter Mann soll am 9. Oktober gegen 2.10 Uhr eine Tankstelle am Handelskai in Wien-Leopoldstadt betreten und einen 54-jährigen Mitarbeiter mit einer mutmaßlichen Faustfeuerwaffe bedroht haben. Der Tatverdächtige soll Bargeld gefordert haben.