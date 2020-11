Bewaffneter Raubüberfall in Wiener MaHü: Täter flüchtig

Am Samstagnachmittag bedrohte ein bislang unbekannter Täter zwei Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Wiener Mariahifer Straße mit einer Waffe und forderte sie auf, den Tresor zu öffnen.

Ein unbekannter Mann versuchte am 21. November gegen 16.55 Uhr einen Tresor im Büro eines Lebensmittelmarktes in der Mariahilfer Straße in Wien-Rudolfsheim zu öffnen. Dabei wurde er von zwei Mitarbeitern überrascht.