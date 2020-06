Bewaffneter Raubüberfall auf Juwelier in Wien-Alsergrund: Zeugen gesucht

Mit einem Revolver bewaffnet, bedrohte ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag die Mitarbeiterin eines Juweliergeschäfts in der Servitengasse und flüchtete anschließend mit der Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Servitengasse in Wien-Alsergrund ist es am 25. Juni 2020 zwischen 11.40 Uhr und 11.50 Uhr zu einem Raub in einem Juweliergeschäft gekommen.