Bewaffneter Raubüberfall am hellichten Tag in Wiener Stiegenhaus

In Wien-Favoriten wurde ein Jugendlicher am Samstag Opfer eines Raubüberfalls.

Ein 17-Jähriger meldete am 24. Februar gegen 14.30 Uhr am Polizeinotruf, dass er von zwei Männern im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in der Pernerstorfergasse in Wien-Favoriten ausgeraubt wurde. Die zwei bislang unbekannten Täter sollen das Opfer mit einer Schusswaffe bedroht und auf ihn eingeschlagen haben.