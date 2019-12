Bewaffneter Juwelierraub in Wien-Floridsdorf

Am Freitagnachmittag verübten zwei vorerst unbekannte Täter einen Juwelierraub in Wien-Floridsdorf. Sie entkamen im Vorweihnachtstrubel mit Bargeld und Schmuck.

Die zwei Männer hatten, wie die Wiener Polizei am Samstag berichtete, gegen 17.05 Uhr das Geschäftslokal in der Brünnerstraße 2-4 in Wien-Floridsdorf betreten.