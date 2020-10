Bewaffneter Banküberfall in Wien-Margareten: Fahndung

Am Donnerstag wurde in Wien-Margareten eine Bank überfallen.

Am Donnerstag wurde eine Bank in der Wiedner Hauptstraße in Wien-Margareten von einem unbekannten Täter mit einer Schusswaffe überfallen.

Gegen 13.10 Uhr ereignete sich in der Wiedner Hauptstraße in Wien-Margareten ein bewaffneter Banküberfall, wie die Polizei am Donnerstagnachmittag in einer Aussendung mitteilte.

Bewaffneter Banküberfall in Wien-Margareten

Der bislang unbekannte Täter trug einen weißen Mund-Nasen-Schutz und bedrohte einen Angestellten der Bankfiliale mit einer Pistole und forderte Bargeld. Danach flüchtete der Täter zu Fuß.

Alarmfahndung der Wiener Polizei

Der Tatverdächtige trug zum Zeitpunkt des Banküberfalls eine blaue Daunenjacke und eine grüne Wollhaube.

Zur Stunde läuft eine Alarmfahndung. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Ob der mutmaßliche Täter etwas erbeutet hat, ist derzeit noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen.