Die Polizei konnten einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Bank in Wien-Donaustadt klären.

Angestellte in Wien-Donaustadt wurde mit Schusswaffe bedroht

Wiener Polizei konnte Tatverdächtigen ausforschen

Laut derzeitigen Erkenntnissen soll er von seiner Schwester (21, Stbg.: Österreich), die eine Arbeitskollegin der 33- Jährigen ist, den Hinweis bekommen haben, dass die 33-Jährige die Firma mit dem Geld verlassen hatte. Der 19-Jährige wurde am 20.11.2023 an seiner Wohnadresse durch die Direktion Spezialeinheiten / Einsatzkommando Cobra (DSE/EKO COBRA), die 21-Jährige an ihrer Wohnadresse durch die Einsatzkräfte des LKA Wien festgenommen. Beide Tatverdächtigen zeigten sich zu den Tatvorwürfen geständig und gaben als Motiv Geldnot an. Ein Teil des Raubgutes sowie die Tatwaffe, eine Gaspistole, konnten sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen wurden in eine Justizanstalt gebracht.