Bevölkerung schätzt Umwelt-Zustand positiv ein

Trotz bestehender Herausforderungen beim Klima- und Umweltschutz sind die Österreicher mit der Qualität der Umwelt hierzulande sehr zufrieden.

Der Zustand der Umwelt in Österreich wird von der Bevölkerung überwiegend positiv eingeschätzt. "87 Prozent sehen diesen als gut an", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag in einer Aussendung.