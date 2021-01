Bevölkerung mit Impfmanagement und offenen Skipisten eher unzufrieden

Das Impfmanagement der Bundesregierung kommt bei der Bevölkerung nicht wirklich gut an. Bei einer Befragung gaben nur vier Prozent an, dass es "sehr gut" erledigt wird. Außerdem sprechen sich 64 Prozent gegen offene Skipisten aus.

27 Prozent halten Impfmanagement für "sehr schlecht"

35 Prozent beurteilen das Impfmanagement als "eher schlecht". 27 Prozent finden es sogar "sehr schlecht". In der Wählerschaft befürworten vor allem die ÖVP-Wähler mit 70 Prozent das Impfmanagement der Bundesregierung. Mit 85 Prozent beurteilen die FPÖ-Wähler die Maßnahmen der Bundesregierung in Bezug der Corona-Impfung am negativsten.