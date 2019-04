Beutezug durch Wiener Museen: Mann festgenommen

Ein 43-Jähriger soll Kunstwerke aus mehreren Wiener Museen gestohlen haben. Am 19. März wurde er festgenommen, nun wird nach weiterem Diebesgut gesucht.

Ein 43 Jahre alter Mann hat aus mehreren Wiener Museen Kunstwerke gestohlen. Nachdem ihm die Ermittler auf die Schliche kamen, wurde er bereits am 19. März im Bezirk Favoriten festgenommen. Die Polizei sucht nun einerseits nach weiteren entwendeten Gegenständen wie beispielsweise Glücksschweinen sowie nach dem Besitzer eines sichergestellten Gemäldes. Der Österreicher sitzt in Haft.

Kunstwerke gestohlen: Fahndung nach Egon-Schiele-Büste

Er war im Frühjahr durch Museen gegangen und hatte mehrere Kunstwerke gestohlen. “Diese hat er dann versucht, bei diversen Altwarenhändlern an den Mann zu bringen”, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Donnerstag. Durch umfangreiche Ermittlungen kam die Polizei dem Dieb auf die Spur. Das Bundeskriminalamt veröffentlichte am Mittwoch Fotos gestohlener Werke. So hatte der Mann ein wertvolles Gemälde aus dem Bezirksmuseum Wieden gestohlen. Das Aquarell des Malers Hans Wilt war vom Museum um 5.000 Euro angekauft worden. Dieses Bild ist bereits wieder aufgetaucht – der Käufer meldete sich bei der Polizei, sagte Eidenberger.