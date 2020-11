Bettina Emmerling ist neue Klubchefin der Wiener NEOS

Die Wiener NEOS haben eine neue Klubchefin: Bettina Emmerling folgt auf Christoph Wiederkehr. Die Entscheidung für Emmerling ist am Freitag einstimmig gefallen.

Bettina Emmerling ist neue Klubobfrau der Wiener NEOS. Die bisherige Stellvertreterin folgt auf Christoph Wiederkehr, der in der rot-pinken Stadtkoalition das Amt des Vizebürgermeisters und Bildungsstadtrats übernimmt. Die Entscheidung für Emmerling, die Bildungssprecherin bleibt, sei in der Klubsitzung am Freitag einstimmig gefallen, teilte die Partei mit.