Betrunkenes Duo verprügelte Taxler und Polizisten in Wien-Floridsdorf

Am Sonntag flüchtete ein Taxilenker in eine Polizeiinspektion in Wien-Floridsdorf, nachdem ihn zwei betrunkene Fahrgäste mit dem Umbringen bedroht hatten. Dort kam es zu Handgreiflichkeiten.

Zwei syrische Staatsangehörige (21 und 30 Jahre alt) sollen am 30. Mai gegen 7.30 Uhr während einer Taxifahrt in Wien-Floridsdorf den 52-jährigen Lenker beschimpft und mit dem Umbringen bedroht haben.

Der Taxler parkte sein Fahrzeug vor der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße und flüchtete in die Sicherheitsschleuse. Die beiden Männer folgten ihm und schlugen auf ihn ein.