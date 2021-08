Betrunkener wollte Tochter von Freundin aus Fenster schmeißen

Eine Frau und deren Tochter sollen am Samstagabend in Wien-Favoriten vom stark betrunkenen Partner der Frau attackiert worden sein.

Zuerst soll der 32-jährige Rumäne die 28-jährige Tochter gewürgt und anschließend versucht haben, sie aus dem Fenster zu werfen. Die 50-Jährige eilte ihrer Tochter zur Hilfe. Beide Frauen wurden leicht verletzt, der 32-Jährige festgenommen. Er hatte 1,94 Promille, weshalb eine Einvernahme noch nicht möglich war, berichtete die Polizei am Sonntag.

Frau wandte sich an Polizei

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden gegen 22.30 Uhr von der 28-Jährigen in die Wohnung in der Laxenburger Straße gerufen. Dort gaben die Frauen an, dass der Rumäne zuerst die 28-Jährige gewürgt haben soll, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Anschließend wollte der Betrunkene sie aus dem Fenster im zweiten Stock drücken. Als die 50-Jährige ihrer Tochter half, attackierte der 32-Jährige auch sie. Der Mann wurde mehrfach angezeigt.